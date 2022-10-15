Волонтеры оказывают помощь семьям мобилизованных из Иркутской области. Фото: администрация Ангарска

В Приангарье волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ активно помогают родственникам мобилизованных мужчин. К примеру, в Ангарске добровольцы подарили братику и сестричке, родившимся в один день с разницей в три года, праздничное настроение. Их папа уехал в учебный центр незадолго до именин. Чтобы их развеселить, к ним в гости отправились ростовые куклы с шарами и подарками от администрации и спонсоров. За подобной поддержкой в городе может обратиться каждый желающий, чьи близкие попали под частичную мобилизацию. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- В Братске координатор российского волонтерского движения «Золотые руки ангела» Юлия Преображенская уже месяц шьет экипировку для участников спецоперации, продолжает приводить примеры глава региона. - Юлия 10 лет работала в полиции, поэтому хорошо понимает необходимость такой помощи.

Также добровольцы помогают людям в быту, когда тем не к кому обратиться за помощью. Так, в Киренске женщине помогли закончить переезд в новое жилье. Для этого местная мэрия выделила грузовик, а волонтеры загрузили вещи. Также в каждом городе региона оказывается юридическая и психологическая поддержка.

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В рамках штаба #МЫВМЕСТЕ работают:

Горячая линия по вопросам содержания животных, хозяева которых были мобилизованы: 8-908-64-64-950 по будням с 08.00 до 17.00

Оказание психологической помощи семьям мобилизованных:

Круглосуточно по номерам:

Иркутск: 8 (3952) 24-00-09, 8 (3952) 24-00-07

Ангарск: 8 (3955) 56-49-86 (внутри города номер 086)

Черемхово: 8 950 094-02-31.

В будние дни:

Усолье-Сибирское: 8 908 648-28-96

Тулун: 8 924 604-41-76

Братск: 8 901 632-03-38

Усть-Илимск: 8 950 110-78-01

Усть-Ордынский: 8 908 648-30-57

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