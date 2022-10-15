Стало известно, когда мобилизованным из Иркутской области доставят экипировку

Экипировку мобилизованным из Иркутской области будут выдавать по спискам Фото: Дарья ГОРБАТЕНКО

В ближайшие дни в Новосибирск, Шилова и Юргу, где проходят подготовку мобилизованные из Иркутска мужчины, прибудет экипировка, купленная за счет средств областного бюджета. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Игорь Кобзев. Напомним, перечень вещей был расширен до 13. В том числе рейдовые рюкзаки, тактические перчатки, спальные мешки и т.д. Накануне, 14 октября, в города поступила гуманитарная помощь.

- Вижу сообщения о том, что груз из Иркутска не достиг получателей в Юрге и Новосибирске, - отметил накануне губернатор. - Только что разговаривал с мэром Иркутска Русланом Николаевичем Болотовым. Завтра утром опубликую его подробный комментарий на этот счет. Вещи, которые были собраны волонтерами в Иркутске, будут раздаваться подконтрольно. Не нужно сеять панику в комментариях. Спасибо за понимание.

Также глава региона отметил, что выдача экипировки в Новосибирске, в Шилова и в Юрге будет проходить по спискам. Будет осуществляться строгий контроль. В высшем военном командном училище работает управляющий делами губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Александр Геннадьевич Суханов. Он проследит за складированием вещей, когда их доставят на территорию. По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, следующую партию гумпомощи из областного центра отправят на следующей неделе.

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