Четыре туристических маршрута действуют в Аларском районе. Фото: правительство Иркутской области

Туристические маршруты «Полет на лебедином крыле», «Удивительное рядом», «Пешком по Кутулику», «Дорогами Героев» представили во время выставки, посвященной 85-летнему юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа и 100-летию Аларского района. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Краеведческий исторический экскурсионный автобусный маршрут «Дорогами Героев» включает посещение знаковых мест на малой родине героев Великой Отечественной войны,- рассказали в правительстве региона. - Этнографический маршрут «Полет на лебедином крыле» протянут от поселка Кутулик до села Аларь и включает в себя посещение Аларского дацана, памятника природы регионального значения «Баторова роща» и музея «Степная Дума».

Еще один маршрут туристско-экологический. Гостей познакомят со знаковыми местами района. А во время еще одной экскурсии ее участники буквально пройдутся «Пешком по Кутулику». В основу проекта легли известные очерки драматурга Александра Вампилова. Организаторами вышеперечисленных маршрутов стали специалисты туристского информационного центра на базе межпоселенческой центральной библиотеки им А.В. Вампилова.

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