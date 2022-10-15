Южноазиатские тараканы продолжают беспокоить иркутян

Упитанные гады лезут в квартиры из подвалов. Фото предоставлено Юлией Переляевой

Полчища южноазиатских тараканов атаковали жилые дома в Иркутске. От напасти страдают жители двора по улице Трилиссера. Также насекомые поселились в близлежащих детском саду и поликлинике. О том, что живность «приезжая», стало известно благодаря заключению ветеринарной лаборатории. Вредители научились выживать в непривычных климатических условиях, поселившись под люками теплотрассы, откуда и пробираются в подвалы домов.

- Засыпаю только с включенным светом, внимательно осмотрев потолок. Было даже такое - таракан упал мне прямо на голову, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» Юлия Переляева. - Два месяца назад решили сделать ремонт в комнате, вскрыли полы, чтобы поменять покрытие. Наверно, тогда они и успели проскользнуть из подвала внутрь

По словам сибирячки, гадов внешне очень похожих на южноазиатских уже начали замечать на соседних улицах. С многочисленными жалобами люди обращались в управляющую компанию, Роспотребнадзор, в городскую компанию по обслуживанию тепловых сетей, а также прокуратуру. Однако проблема все еще существует.

Как сообщили «КП» в Южном управлении жилищно-коммунальными системами представители УК совместно с сотрудниками теплоснабжающей организации РТС-2 провели комплексную обработку от насекомых. Если тараканы продолжат беспокоить жильцов, меры будут повторять, пока колонию не истребят. Больше фото и видео ЗДЕСЬ.

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