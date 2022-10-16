Воспитатель из Иркутска заняла первое место на Национальном чемпионате «Навыки мудрых». Фото: правительство Иркутской области
Воспитатель детского сада №18 города Иркутска Ирина Островская заняла первое место на Национальном чемпионате «Навыки мудрых». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.
- Она стала лучшей в компетенции «Дошкольное воспитание», успешно разработав и проведя конкурсное мероприятие, а также представив проект совместной работы участников образовательного процесса, - рассказали о победе сибирячки в правительстве региона.
По словам министра образования Иркутской области Максима Парфенова, это первая победа региона в Национальном финале «Навыки мудрых». Главная цель мероприятия - популяризация труда работников в возрасте старше 50 лет.
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