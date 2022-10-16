Губернатор Иркутской области проверил обращения о невыдаче гумпомощи мобилизованным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Иркутской области прокомментировал поступающие сообщения о том, что гуманитарная помощь из региона не дошла до мобилизованных. В Новосибирск из Иркутска приехал грузовик с вещами, которые собрали для земляков жители Приангарья, администрации городов и районов, общественные организации и волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Также посылки из дома парням отправляют родственники. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона.

- Со дня на день в Новосибирск, Шилово и Юргу прибудет экипировка для мобилизованных, которой наших парней обеспечат за счет средств областного бюджета, - рассказал Игорь Кобзев. - Указ об этом я подписал в сентябре, в октябре внес изменения в связи с тем, что перечень обмундирования был расширен. В списке рейдовые рюкзаки, тактические перчатки, спальные мешки и так далее. В общей сложности 13 видов вещевого имущества.

Также глава региона отметил, в высшем военном командном училище работает управляющий делами губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Александр Геннадьевич Суханов. Он проследит за складированием вещей, когда их доставят на территорию. По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, следующую партию гумпомощи из областного центра отправят на следующей неделе.

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