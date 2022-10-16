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Происшествия16 октября 2022 6:32

Бурильщик погиб во время работ в Киренском районе, на севере Иркутской области

Прокуратура и СК региона проводят проверку
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Прокуратура и СК региона проводят проверку несчастного случая с рабочим.

Прокуратура и СК региона проводят проверку несчастного случая с рабочим.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

12 октября на территории буровой скважины погиб 46-летний мужчина. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа СК по Иркутской области, идет доследственная проверка. Прокуратура Иркутской области также поставила расследование этого случая на контроль. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Что сегодня известно?

- По предварительным данным, бурильщик, находясь на рабочей площадке буровой установки, в результате самопроизвольного движения оборудования получил травмы, не совместимые с жизнью, - уточняют в ведомстве.

То есть днем на рабочем месте на 46-летнего мужчину наехала каким-то образом сдвинувшаяся с места установка. Несчастный случай произошел в 250 километрах от Киренска, рабочий погиб на месте. Следователи опрашивают очевидцев трагедии, устанавливают все ее обстоятельства. Идет проверка по нарушению правил охраны труда. Расследование держит на контроле прокуратура Иркутской области.