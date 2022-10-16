Иркутяне стали меньше брать потребительских кредитов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Потребительские кредиты предлагают все и везде. В сентябре больше всего их было выдано в Москве, Подмосковье и Краснодаре. В пятерку "транжир" вошли жители еще двух регионов - Башкирии и Санкт-Петербурга. А вот иркутяне - наоборот, среди скряг. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Причем касается это и других регионов Сибири.

- Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре 2022 года самую серьезную динамику снижения выдачи потребительских кредитов среди 30 регионов-лидеров продемонстрировали Новосибирская (-12,7%) и Иркутская (-12,6%) области, а также Алтайский край (-12,5%), - отмечают аналитики.

В пятерку входят также Кемеровская (-12,2%), и Омская (-11,9%) области. В столицах число кредитов хотя и уменьшилось, но крайне незначительно.

-После падения в марте, в последующие месяцы вплоть до сентября потребительское кредитование постепенно восстанавливалось, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Рост выдачи потребительских кредитов в апреле-августе был обусловлен, прежде всего, эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок.