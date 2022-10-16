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Экономика16 октября 2022 11:04

Правительство России выделило еще 257 млн. рублей на ликвидацию отходов "Усольехимпрома"

Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Правительство России выделило еще 257 млн. рублей на ликвидацию отходов "Усольехимпрома". Фото: правительство Иркутской области.

Правительство России выделило еще 257 млн. рублей на ликвидацию отходов "Усольехимпрома". Фото: правительство Иркутской области.

Правительство РФ увеличит в 2022 году увеличит на 257 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Чистая природа" национального проекта "Экология" средства "на ликвидацию накопленного вреда на территории города Усолья-Сибирского". Соответствующее постановление подписано главой правительства Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15 октября.

Напомним, что химический гигант "Усольехимпром", когда-то бывшее градообразующим предприятием Усолья-Сибирское, расположенного в сотне километров от Иркутска, окончательно прекратил свое существование 12 лет назад, в 2010 году. Но последствия от его работы в прямом смысле слова отравляют все вокруг до сих пор. Речь идет о ртутном загрязнении после закрытия еще в 1998 году цеха ртутного электролиза. В 2020 году сюда, в зону экологического бедствия, приехали специалисты МЧС, Росприроднадзора, Росатома и профильных ведомств. Они предотвратили утечку ртути, но сами работы по ликвидации отходов опасного производства продолжаются до сих пор. Завершение ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском запланировано на 2024 год. Отходы планируется переработать на месте, построив для этого экотехнопарк.