Правительство России выделило еще 257 млн. рублей на ликвидацию отходов "Усольехимпрома". Фото: правительство Иркутской области.

Правительство РФ увеличит в 2022 году увеличит на 257 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Чистая природа" национального проекта "Экология" средства "на ликвидацию накопленного вреда на территории города Усолья-Сибирского". Соответствующее постановление подписано главой правительства Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15 октября.

Напомним, что химический гигант "Усольехимпром", когда-то бывшее градообразующим предприятием Усолья-Сибирское, расположенного в сотне километров от Иркутска, окончательно прекратил свое существование 12 лет назад, в 2010 году. Но последствия от его работы в прямом смысле слова отравляют все вокруг до сих пор. Речь идет о ртутном загрязнении после закрытия еще в 1998 году цеха ртутного электролиза. В 2020 году сюда, в зону экологического бедствия, приехали специалисты МЧС, Росприроднадзора, Росатома и профильных ведомств. Они предотвратили утечку ртути, но сами работы по ликвидации отходов опасного производства продолжаются до сих пор. Завершение ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском запланировано на 2024 год. Отходы планируется переработать на месте, построив для этого экотехнопарк.