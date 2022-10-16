Названы товары, которые подешевели и подорожали в Иркутской области за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены на продукты в Иркутской области остаются стабильными. Более того, на половину списка из 25 товаров первой необходимости, по данным статистики, за минувшую неделю они даже упали. Об этом сообщили в Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

- По данным ведомства, за неделю из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены в Приангарье снизились на 13 и практически не изменились на 6 товаров, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Конечно, часть цен снизилась просто в силу сезона: дешевеют овощи - лук на 5,81%, свекла на 1,66%, морковь - на 1,52%, капуста - на 0,98%, картофель - на 0,54%. Кроме них, незначительно сбавили стоимость баранина, гречка, мука, сахар, сливочное и подсолнечное масло, свинина, рыба и молоко.

Конечно, часть продуктов подорожала - куриные яйца, яблоки, чай, соль. Из этого перечня сильнее всего выросли в цене именно яйца - на 2, 29%. Это происходило в 76 регионах страны.

Что касается непродовольственных товаров, стали дешевле женские колготки, а также бытовая химия и товары личной гигиены.