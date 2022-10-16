Отключение света пройдет 17 октября в Иркутском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 17 октября, придется терпеть связанные с отключением света в Иркутском районе, неудобства жителям сразу 10 населенных пунктов, а также целого ряда садоводств. Об этом сообщается в аккаунтах Иркутскэнергосбыта в соцсетях.

Отключение света 17 октября в Иркутском районе: адреса

- 17 октября в некоторых домах населенных пунктов Иркутского района: Куда, Талька, Урик, Егоровщина, Рязановщина, Никольск, Оек, Горячий Ключ, а также некоторых СНТ, будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на сетях, - отмечают в компании.

Кроме того, в этот же день и по той же причине отключение света пройдет и в других населенных пунктах Иркутского района - в Хомутово и Молодежном. Время работ разнится - от получаса до девяти часов, поэтому следует проверить свои адреса.

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