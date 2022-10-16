В Иркутске неизвестный расстрелял стекла в трамвае в районе Студгородка

В Иркутске неизвестные разбили стекла в трамвае из воздушки. Фото: Оксана Шеметова, архив.

"Неизвестный расстрелял трамвай N1, пока он ехал к Cтудгородку (предположительно с воздушки), сначала были слышны хлопки, а потом выбило стекла, пострадавших нет". Так описывают ЧП, которое произошло сегодня в Иркутске около 9 вечера, городские паблики.

Основной вопрос, которым задаются горожане - что это было и кто палил из воздушки. В МВД по Иркутской области пока лаконичны.

- По факту повреждения стекол трамвая в Свердловском районе проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и принимаются меры к установлению виновных лиц, - отмечают в полиции.

Очень важно, что пострадавших в результате этой хулиганской выходки нет. А самого обладателя воздушки ищут.

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