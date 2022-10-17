Какой будет погода в Иркутске 17 октября, рассказали синоптики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 17 октября будет вполне комфортной. Ни осадков, ни аномальных температурных показателей. Об этом сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 17 октября

- Погода в Иркутске 17 октября: в городе небольшая облачность, дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 731 миллиметр ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 50%. Кстати, самым теплым 17 день октября случился в 1967, тогда солнышко пригревало до +15, а самым холодным 17 октября было в 1974. Сложно поверить, но было -25.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 17 октября будет с переменной облачностью, мокрый снег выпадет в северо-восточных районах Приангарья. Порывы ветра в районах могут достигать 12м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +8…+13, но если небо закроют облака, похолодает до 0…+5.

Внимание, автомобилисты! Местами на дорогах в Иркутской области гололедица.

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