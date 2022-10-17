Расскажем, где образовалась пробка в Иркутске длиной 2.5 км 17 октября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 17 октября оцениваются в восемь баллов. Дороги города загружены сильнее, чем обычно утром в понедельник. Также есть протяженные заторы. Зафиксирована рекордно длинная для этого времени пробка. Об этом сообщает Яндекс.

Пробки в Иркутске 17 октября

- В Иркутске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю: Култукский тракт, улица Маршала Конева, улица Сергеева, от Монтажной улицы до улицы Аргунова, - отмечают специалисты. - Длина пробки – 2.5 километра.

Ожидается, что пробки в Иркутске 17 октября останутся на прежнем уровне еще как минимум час. Сильнее обычного загружены подъездные пути к Академическому мосту, долго придется ждать у Глазковского моста, есть ДТП на плотине ГЭС и у Байкальского кольца, также со стороны плотины. Пробки на Сурнова, Рабочего Штаба, Байкальской, Седова и т.д.

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