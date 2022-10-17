Пробка на плотине ГЭС в Иркутске появилась из-за двух ДТП 17 октября утром. Фото: Яндекс.Пробки

В Иркутске утром 17 октября пробки оцениваются в 8 баллов. Есть рекордно длинные для этого времени заторы. Один из них образовался на плотине ГЭС. Там в понедельник произошло два ДТП. Об автоавариях сообщает Яндекс.

Одно дорожно-транспортное происшествие отмечено на самой плотине ГЭС, второе на съезде на Байкальское кольцо также со стороны плотины. Пробки из-за этого случились на улицах Захарова, Старо-Кузьмихинская, Безбокова.

Также заторы этим утром есть на подъезде к Академическому и Глазковскому мостам. Пробка длиной 2.5 километра была на «Синюшке»: она начиналась на Култукском тракте, следовала по улицам Маршала Конева, Сергеева, от Монтажной улицы до улицы Аргунова.

- Пробки начнут снижаться в ближайший час и к 11-ти достигнут двух баллов, - сообщает Яндекс.

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