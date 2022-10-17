11 пешеходов сбили в Иркутске и районе за неделю с 10 по 16 октября

27 ДТП произошло в Иркутске и районе за неделю с 10 по 16 октября. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 10 по 16 октября зарегистрировано 27 ДТП. В них пострадали 34 человека, шестеро из них – дети. Также известно, что погиб один участник дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Инспекторы ГИБДД также составили рейтинг ДТП минувшей недели. На первом месте – 11 наездов на пешеходов, на втором – 10 столкновений транспорта, на третьем – четыре наезда на стоящий автотранспорт. Также в областном центре и районе зарегистрировано один наезд на велосипедиста и одно падение пассажира.

- Будьте внимательны на дорогах! Задача пешехода - убедиться в безопасности перехода, водителя - снизить скорость и пропустить, напоминают полицейские.

Читайте также:

Девушка из Иркутска с 10 размером груди стала моделью плюс-сайз. Мария Гущина при весе 124 килограмма не изнуряет себя диетами, а наслаждается жизнью (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08