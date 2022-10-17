Расскажем, где построят поликлинику, школу и детсады в Иркутском районе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство школы, поликлиники и нескольких детских садов запланированы в Иркутском районе в ближайшие два года – в 2023 и 2024. Сейчас ведется подготовка участков и документации для строительства соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Так, в Марковском муниципальном образовании - в микрорайоне Березовый - построят детсад на 350 мест и школу, ходить в которую смогут 1550 школьников.

- В рабочем поселке Маркова появится новая поликлиника на 350 посещений в смену и детский сад на 240 мест, - говорят специалисты.

Также дошкольное учреждение возведут в ЖК «Луговое». Его смогут посещать 350 ребятишек. Отмечается, что программы, благодаря которым будет осуществляться строительство, разные – областные и федеральные.

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