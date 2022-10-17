Совершить акт терроризма в аэропорту Иркутска угрожал житель Удмуртии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время посадки на борт самолета, выполняющего рейс «Иркутск-Шереметьево», 47-летний житель Удмуртии начал ругаться матом, а также угрожал совершить акт терроризма, однако заявление было ложным. Вскоре дебошира задержал наряд полиции. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного Управления МВД России на транспорте.

- Правоохранителями с применением служебно-разыскных собак проведен осмотр аэропорта, прилегающая территория и багаж, - сообщили в ведомстве. - По результатам обследования объектов слова злоумышленника не нашли своего подтверждения. Впоследствии в отношении последнего составлен протокол административного задержания.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма мужчина привлечен к уголовной ответственности по части второй статьи 207 Уголовного кодекса. Минимальная сумма штрафа, которая грозит хулигану, составляет 1 миллион рублей, а срок лишения свободы – 5 лет. При этом наказание за подобные преступления было ужесточено. Ранее самый крупный штраф достигал 200 тысяч рублей, а срок лишения свободы 3 лет.

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