Одинокого детеныша косули сняли на видео очевидцы на трассе под Шелеховым Фото: Иван ВИСЛОВ

Видео с одиноким косуленком на обочине трассы под Шелеховым опубликовали в социальных сетях очевидцы. На кадрах видно, что малыш испугался проезжающих машин, но не скрылся в лесу.

Пользователи сети предположили, что детеныш потерялся, либо с его мамой что-то произошло. Также сибиряков в комментариях очень интересовало, обратились ли авторы ролика в специальные службы, чтобы специалисты пришли на помощь животному.

Напомним, в сентябре в Иркутском районе под колеса автомобиля на оживленной трассе попала косуля. В ветеринарный госпиталь питомника К-9 об этом сообщили женщины, которые следили за парнокопытным, пока специалисты были в пути. Говорить о том, вернется ли косуля в природу пока сложно. Это будет понятно после снятия гипса.

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Если дикому животному нужна помощь, обратитесь в Службу по охране и использованию животного мира в Иркутской области 8 (3952) 209-553.

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