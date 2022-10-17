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Дом. Семья17 октября 2022 3:20

Одинокого детеныша косули сняли на видео очевидцы на трассе под Шелеховым

Вызвали ли люди специалистов, неизвестно
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Одинокого детеныша косули сняли на видео очевидцы на трассе под Шелеховым

Одинокого детеныша косули сняли на видео очевидцы на трассе под Шелеховым

Фото: Иван ВИСЛОВ

Видео с одиноким косуленком на обочине трассы под Шелеховым опубликовали в социальных сетях очевидцы. На кадрах видно, что малыш испугался проезжающих машин, но не скрылся в лесу.

Пользователи сети предположили, что детеныш потерялся, либо с его мамой что-то произошло. Также сибиряков в комментариях очень интересовало, обратились ли авторы ролика в специальные службы, чтобы специалисты пришли на помощь животному.

Напомним, в сентябре в Иркутском районе под колеса автомобиля на оживленной трассе попала косуля. В ветеринарный госпиталь питомника К-9 об этом сообщили женщины, которые следили за парнокопытным, пока специалисты были в пути. Говорить о том, вернется ли косуля в природу пока сложно. Это будет понятно после снятия гипса.

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Если дикому животному нужна помощь, обратитесь в Службу по охране и использованию животного мира в Иркутской области 8 (3952) 209-553.

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