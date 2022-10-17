Гроссмейстер из Иркутска стал двукратным серебряным призером Кубка мира по шашкам. Фото: министерство спорта Иркутской области

Новыми достижениями в мире спорта поделились в профильном министерстве региона. Старший тренер сборной Иркутской области, гроссмейстер Дмитрий Никифоров участвовал в Кубке мира по шашкам-64 (русская версия), который походил в Грузии. Его противниками стали спортсмены из России, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Молдавии и Израиля. Семеро из них - международные мастера IDF. Однако это не помешало сибиряку. Из города Кобулети иркутянин привез звание двукратного серебряного призера, сообщают в минспорта Приангарья.

- Кубок мира проводился по трем программам: молниеносная и быстрая (русская версия), а также молниеносная (бразильская версия), - рассказали в ведомстве. - Дмитрий Никифоров завоевал серебряные медали в молниеносной и быстрой программах в русской версии.

Также иркутский спортсмен занял первое место, вырвав победу у международного гроссмейстера IDF Александра Гетманского и международного мастера IDF Мажита Саршаева. Его соперники заняли второе и третье места.

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