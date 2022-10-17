Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт17 октября 2022 3:35

Гроссмейстер из Иркутска стал двукратным серебряным призером Кубка мира по шашкам

Дмитрий Никифоров является старшим тренером сборной Приангарья
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Гроссмейстер из Иркутска стал двукратным серебряным призером Кубка мира по шашкам. Фото: министерство спорта Иркутской области

Гроссмейстер из Иркутска стал двукратным серебряным призером Кубка мира по шашкам. Фото: министерство спорта Иркутской области

Новыми достижениями в мире спорта поделились в профильном министерстве региона. Старший тренер сборной Иркутской области, гроссмейстер Дмитрий Никифоров участвовал в Кубке мира по шашкам-64 (русская версия), который походил в Грузии. Его противниками стали спортсмены из России, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Молдавии и Израиля. Семеро из них - международные мастера IDF. Однако это не помешало сибиряку. Из города Кобулети иркутянин привез звание двукратного серебряного призера, сообщают в минспорта Приангарья.

- Кубок мира проводился по трем программам: молниеносная и быстрая (русская версия), а также молниеносная (бразильская версия), - рассказали в ведомстве. - Дмитрий Никифоров завоевал серебряные медали в молниеносной и быстрой программах в русской версии.

Также иркутский спортсмен занял первое место, вырвав победу у международного гроссмейстера IDF Александра Гетманского и международного мастера IDF Мажита Саршаева. Его соперники заняли второе и третье места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О буднях в «учебке», восьмичасовой подготовке и ночевках на полу рассказал мобилизованный из Иркутской области. 24-летний парень поделился подробностями о подготовке мобилизованных из Иркутской области. (подробности)

В Иркутской области объяснили, почему нужна справка из военкомата для выезда за границу. Военком Иркутской области: Для выезда за границу мужчинам нужна справка из военкомата. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08