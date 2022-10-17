За поддельное удостоверение стропальщика житель Усть-Кута получил ограничение свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работника с поддельным удостоверением о прохождении курсов профессиональной подготовки выявили на одном из предприятий Усть-Кута. Как установил суд, в январе прошлого года мужчина устроился в компанию, чтобы оказывать услуги по зачистке железнодорожных вагонов. Руководство он уверил, что имеет образование стропальщика, подкрепив это документами, которые оказались фальшивыми. Однако заметили это лишь спустя 4 месяца во время проверки транспортной полиции. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, - отметили в ведомстве. - Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).

Суд назначил сибиряку 2 месяца ограничения свободы.

Предварительное расследование по уголовному делу проведено Ленским ЛОП Братского ЛО МВД России на транспорте.

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