Объявленный в розыск алиментщик выплатил 811 тысяч рублей после ДТП в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске мужчина задолжал 811 тысяч рублей по алиментам. На содержание двух дочек он должен был отдавать бывшей жене половину установленного для детей в Приангарье прожиточного минимума на каждого ребенка. Однако родительских обязанностей горе-отец не выполнял. В ситуацию вмешались судебные приставы, но ни имущества, ни счетов в банке у сибиряка не было. Позже из поля зрения пропал и сам должник. Родственники о нем ничего не слышали, в социальных сетях аккаунтов не имел. Иркутянина объявили в розыск. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Гражданин стал участником дорожно-транспортного происшествия в Иркутске, - рассказала заместитель начальника отделения Жанна Скобцова. - Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 36-летний мужчина находится в розыске за неуплату алиментов и был передан сотрудникам ГУФССП России по Иркутской области.

На следующий день после беседы с судебными приставами алиментщик погасил задолженность в полном объеме. Он пообещал, что впредь такого не повторится.

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