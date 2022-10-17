Более 600 мобилизованных из Иркутской области ждут получение выплаты в 100 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 600 мобилизованных из Иркутской области еще не получили региональную единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Об этом во время прямого эфира 17 октября сообщил губернатор Игорь Кобзев.

- Большая масса выплаты уже получила, - отметил губернатор. - Более 600 человек не получили средства в силу разных обстоятельств. В основном это ошибки, допущенные в реквизитах при подаче заявления. Кто-то мне лично писал, что написал в заявлении фамилию жены, а счет свой. Здесь проводится индивидуальная работа.

Также глава региона отметил, что все мобилизованные жители Приангарья получат выплаты до конца текущей недели.

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