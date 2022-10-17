Стало известно, какие мобилизованные из Иркутской области должны вернуть выплаты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Иркутской области прокомментировал необходимость возвращения единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей в случае, если мобилизованных из военно-учебного центра вернут домой. Вопрос возвращении выплаты мобилизованным в Иркутской области задали Игорю Кобзеву во время прямого эфира 17 октября.

Возвращение выплаты мобилизованным в Иркутской области

- В указе точно написано, что единовременная выплата полагается тем, кто отбывает в зону специальной военной операции. Знаете, не могу сейчас точно сказать, но по логике, эти средства стоит вернуть, чтобы передать их семьям, где мужчины отправятся на подготовку в военно-учебные центры. Будем работать с каждым вопросом индивидуально.

Так глава региона ответил на вопрос о возвращении выплаты мобилизованным в Иркутской области. Напомним, также во время трансляции в соцсетях губернатор заявил, что все мобилизованные жители Приангарья получат по 100 тысяч рублей до 23 октября.

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