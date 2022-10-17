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Политика17 октября 2022 4:43

Стало известно, какие мобилизованные из Иркутской области должны вернуть выплаты

Возвращенные домой мобилизованные из Иркутской области вернут единовременные выплаты
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Стало известно, какие мобилизованные из Иркутской области должны вернуть выплаты

Стало известно, какие мобилизованные из Иркутской области должны вернуть выплаты

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Иркутской области прокомментировал необходимость возвращения единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей в случае, если мобилизованных из военно-учебного центра вернут домой. Вопрос возвращении выплаты мобилизованным в Иркутской области задали Игорю Кобзеву во время прямого эфира 17 октября.

Возвращение выплаты мобилизованным в Иркутской области

- В указе точно написано, что единовременная выплата полагается тем, кто отбывает в зону специальной военной операции. Знаете, не могу сейчас точно сказать, но по логике, эти средства стоит вернуть, чтобы передать их семьям, где мужчины отправятся на подготовку в военно-учебные центры. Будем работать с каждым вопросом индивидуально.

Так глава региона ответил на вопрос о возвращении выплаты мобилизованным в Иркутской области. Напомним, также во время трансляции в соцсетях губернатор заявил, что все мобилизованные жители Приангарья получат по 100 тысяч рублей до 23 октября.

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