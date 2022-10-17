Segezha Group приступила к межнавигационному ремонту своего речного флота. Фото предоставлено компанией.

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») приступила к межнавигационному судоремонту флота ООО «Верхнеленское Речное Пароходство». В августе была проведена оценка технического состояния судов, определен состав и объем ремонта для восстановления штатных эксплуатационных характеристик. В период промежуточного судоремонта компания планирует отремонтировать более 20 судов и барж, на пяти из них намечено провести модернизацию вспомогательных дизель-генераторов.

В сентябре часть флотилии выведена на поэтапный береговой отстой, где прошла дефектация корпусов с подъемом на слип (специальную наклонную площадку для спуска судов со стапеля на воду или подъёма из воды). Сейчас на слипе находится семь единиц флота. Постановка на межнавигационный отстой продолжится до 5 ноября.

«Предприятие оснащено всей необходимой инфраструктурой, техникой и оборудованием, есть высококвалифицированный персонал, что соответствующим образом сказывается на качестве ремонта. Наличие слипа позволяет нам выполнять полный комплекс судоремонта, не только надводной части, но и днища. На каждом судне оптимизируем параметры. Во многом ремонт – это индивидуальный производственный процесс, доля ручных работ здесь может составлять до 70%. Работаем штатно по плану, есть гарантия, что выполним в навигацию 2023 года в срок и безопасно выполним все наши обязательство перед компаний, регионом и получателями грузов»», - отмечает генеральный директор ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» Шерстянников Алексей.

В апреле следующего года, с началом активного навигационного периода, речной флот Segezha Group вновь приступит к работе на реке Лена. Согласно плану, в период навигации 2023 г. в целях сырьевого обеспечения перерабатывающего производства ООО «ТимберТранс», речники перевезут около 1 млн м3 круглого леса. Также, пароходство намерено до 180 тыс. тонн увеличить перевозку коммерческих грузов для жителей отдаленных районов Крайнего Севера, угля - до 100 тыс. тонн. В состав ООО «Верхнеленское речное пароходство» входит более 90 грузовых судов.

Справка КП:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com