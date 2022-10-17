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Политика17 октября 2022 5:06

Мобилизованных многодетных отцов из Иркутской области могут вернуть домой

Об отмене мобилизации отцов троих детей из Иркутской области заявил губернатор Игорь Кобзев
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Мобилизованных многодетных отцов из Иркутской области могут вернуть домой. Фото: правительство Иркутской области

Мобилизованных многодетных отцов из Иркутской области могут вернуть домой. Фото: правительство Иркутской области

Во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что многодетных мужчин из Приангарья, которые проходят подготовку в военно-учебных центрах Юрги, Новосибирска и Шилово, могут вернуть домой. Это связано с ранее принятым решением Генштаба. Отмена мобилизации отцов троих детей из Иркутской области будет рассматриваться в каждом случае индивидуально.

Отмена мобилизации отцов троих детей из Иркутской области

- Нужно понимать, что подразделения должны штатно иметь определенную численность, - отметил заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань. - В случае, если некоторые мобилизованные вернутся домой, то будет необходимо восполнять «потери». То есть численность будет наращиваться в рамках частичной мобилизации.

Напомним, решение об отмене мобилизации отцов троих детей из Иркутской области, как и из других регионов России, Генштаб принял 4 октября. При этом возраст детей не должен превышать 16 лет.

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