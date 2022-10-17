Мобилизованных многодетных отцов из Иркутской области могут вернуть домой. Фото: правительство Иркутской области

Во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что многодетных мужчин из Приангарья, которые проходят подготовку в военно-учебных центрах Юрги, Новосибирска и Шилово, могут вернуть домой. Это связано с ранее принятым решением Генштаба. Отмена мобилизации отцов троих детей из Иркутской области будет рассматриваться в каждом случае индивидуально.

Отмена мобилизации отцов троих детей из Иркутской области

- Нужно понимать, что подразделения должны штатно иметь определенную численность, - отметил заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань. - В случае, если некоторые мобилизованные вернутся домой, то будет необходимо восполнять «потери». То есть численность будет наращиваться в рамках частичной мобилизации.

Напомним, решение об отмене мобилизации отцов троих детей из Иркутской области, как и из других регионов России, Генштаб принял 4 октября. При этом возраст детей не должен превышать 16 лет.

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