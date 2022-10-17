Востребованные военные специальности по мобилизации назвал замвоенкома Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны самые востребованные военные специальности по мобилизации. Направления перечислил заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань во время прямого эфира в социальных сетях 17 октября.

Востребованные военные специальности по мобилизации

- Конечно, это стрелковые специальности, разведка, разведка специального назначения, радиоэлектронной борьбы, медицинская направленность, танковые, артиллерия, - отметил замвоенкома региона.

Назвать востребованные военные специальности по мобилизации попросили пользователи сети, которые подключались к эфиру. Напомним, ранее Александр Лускань сообщил о продолжении частичной мобилизации в Иркутской области. Это связано с тем, что проходящих подготовку в военно-учебных центрах Юрги, Новосибирска и Шилово отцов троих детей могут вернуть домой. При этом решение будет приниматься в каждом случае индивидуально.

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