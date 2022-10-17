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Политика17 октября 2022 6:33

Востребованные военные специальности по мобилизации назвал замвоенкома Иркутской области

Востребованные военные специальности по мобилизации Александр Лускань перечислил во время прямого эфира
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Востребованные военные специальности по мобилизации назвал замвоенкома Иркутской области

Востребованные военные специальности по мобилизации назвал замвоенкома Иркутской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны самые востребованные военные специальности по мобилизации. Направления перечислил заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань во время прямого эфира в социальных сетях 17 октября.

Востребованные военные специальности по мобилизации

- Конечно, это стрелковые специальности, разведка, разведка специального назначения, радиоэлектронной борьбы, медицинская направленность, танковые, артиллерия, - отметил замвоенкома региона.

Назвать востребованные военные специальности по мобилизации попросили пользователи сети, которые подключались к эфиру. Напомним, ранее Александр Лускань сообщил о продолжении частичной мобилизации в Иркутской области. Это связано с тем, что проходящих подготовку в военно-учебных центрах Юрги, Новосибирска и Шилово отцов троих детей могут вернуть домой. При этом решение будет приниматься в каждом случае индивидуально.

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