За неделю врачи Иркутской области подтвердили 15,7 тысячи случаев ОРВИ

В регионе от гриппа привились 410 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшую неделю в больницах Иркутской области подтвердили 15,7 тысячи случаев заражения ОРВИ. Жители Приангарья обращались к врачам с характерными симптомами: кашлем, заложенностью носа и температурой. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

- В настоящее время заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии. Циркуляция вируса гриппа не установлена, - пояснили в ведомстве.

15,7 тысячи человек - это на более 30% ниже показателей, при которых уже можно говорить о начавшейся эпидемии. Иркутская область была достаточно близка к этому порогу месяц назад, но заболеваемость начала спадать. Сейчас 70% от всех пациентов с подтвержденным диагнозом являются дети до 14 лет. Они заражаются в школах и детсадах.

В регионе идет кампания вакцинации против гриппа. Уже привиты 410 тысяч человек, в том числе 155,6 тысячи детей.

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