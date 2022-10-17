Губернатор Иркутской области завершил прямой эфир по вопросам мобилизации 17 октября

Помимо выплат население попросило помочь с дровами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Иркутской области Игорь Кобзев вместе с заместителем военного комиссара региона Александром Лусканем завершил прямой эфир по вопросам частичной мобилизации. Они ответили на вопросы населения о единовременных выплатах, помощь семьям мобилизованных и дополнительном наборе в учебные части.

- Первое. По отсрочке для тех, кто воспитывает троих детей в возрасте до 16 лет. Она действительно предусмотрена. Если мужчина уже мобилизован и находится в воинских частях, эти вопросы рассмотрит командование частей, - написал губернатор по итогам эфира в официальном ТГ-канале.

Также от региона будет оказано помощь семьям мобилизованным с заготовкой дров: уже заключили 20 договоров на предоставление топлива для обогрева, суммарно это 400 кубометров.

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