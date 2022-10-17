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Общество17 октября 2022 7:41

Фестиваль «Наука 0+» стартовал в БГУ в Иркутске

Напутствие студентам дал спикер ЗС Иркутской области Александр Ведерников
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Всероссийский Байкальский молодежный фестиваль «Наука 0+» стартовал в Иркутске.

Всероссийский Байкальский молодежный фестиваль «Наука 0+» стартовал в Иркутске.

В БГУ 17 октября стартовал Всероссийский Байкальский молодежный фестиваль «Наука 0+». Он пройдет до 21 октября, запланированы научно-практические конференции, круглые столы, мастер-классы, лекции и флэш-мобы. В открытии мероприятия принял участие председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

- Президентом России было принято решение о проведении в стране десятилетия науки и технологий, - сказал спикер. - Чтобы поддержать это в университете проводится фестиваль «Наука 0+». Необходимо находить новые пути развития науки и техники, нестандартные и прорывные решения, которые помогут стране шагнуть вперед.

На открытии выступил ректор БГУ, доктор юридических наук, профессор Виктор Игнатенко, он провел пленарное заседание и пожелал студентам плодотворной работы и новых знаний.

- Путь в науку начинается со студенческой скамьи, и то, что вы уже занимаетесь серьезными исследованиями, готовите научные доклады, изучаете актуальную проблематику, это очень хорошо, - отметил Виктор Игнатенко.

Фестиваль проводится под эгидой Российской Академии наук и МГУ им. М. В. Ломоносова.