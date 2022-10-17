Гидробиологи ИГУ провели исследования в зоне деятельности АЛРОСА. Фото: пресс-служба ИГУ

Ученые-гидробиологи Иркутского государственного университета провели первый этап исследований водных биологических ресурсов и среды их обитания в зоне деятельности АЛРОСА.

Экоцентр АЛРОСА и Иркутский государственный университет заключили договор на выполнение научно-исследовательских работ по изучению водных биологических ресурсов и среды их обитания в речной системе рек Сохсолоох, Далдын, Вилюй, Ирелях, Малая Ботуобуйа, Марха, Уулах-Муна, ручей Безымянный 3. Исследования необходимы для оценки влияния всех основных промышленных объектов АЛРОСА на состояние водных экосистем, прогнозирования возможных изменений состояния экосистем и разработки природоохранных мероприятий.

По программе исследований, рассчитанной до 2024 года, гидробиологи ИГУ изучат базовые элементы водных экосистем (фитопланктон, зоопланктон и зообентос), от которых напрямую зависит состояние экосистемы, выяснят — в каком состоянии находится кормовая база рыб, в том числе промысловых видов. Также специалисты дадут оценку состояния ихтиофауны, отберут пробы воды для гидрохимических исследований.

Аркадий Матвеев, доктор биологических наук, руководитель группы гидробиологов, декан биолого-почвенного факультета ИГУ:

— Наши ученые обладают всеми необходимыми компетенциями для выполнения работ такого рода, у нас есть и необходимые материально-технические ресурсы. Кроме того, в компании нас уже знают, как ответственных и высококвалифицированных специалистов — ранее мы очень успешно работали с АЛРОСА. Сейчас наша группа завершила первые полевые работы, готовимся ко второму этапу, который начнется в ноябре.