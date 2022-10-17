МЧС Иркутской области предупредило автомобилистов о гололедице 18 октября

В Иркутске при этом будет плюсовая температура Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

МЧС Иркутской области предупредило жителей региона о непогоде, которая придет в некоторые территории Приангарья 18 октября. По данным синоптиков, с утра можно ждать ураганный ветер, мокрый снег и появление льда на дорогах.

- Днем местами в западных районах ожидается усиление юго-западного ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег. На дорогах области местами гололедица. При планировании отдыха на природе, выхода на водоёмы, туристических походов необходимо учитывать прогноз погоды в конкретной местности! - сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобилистов попросили соблюдать предельную осторожность. А в Иркутске 18 октября будут заморозки ночью, переходящие в +8 днем. Ветер не такой сильный, до 10 метров в секунду, днем ни дождя, ни снега не будет.

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