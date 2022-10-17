Волонтеры Segezha Group приняли участие в озеленении города Усть-Кут в Иркутской области. Фото предоставлено компанией.

14 октября активисты волонтерского движения Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Иркутской области приняли участие в городском субботнике в г. Усть-Кут, навели порядок около дома культуры «Речники» и высадили 60 декоративных кустарников.

Всего к акции присоединилось 100 человек. Проект благоустройства общественной территории вокруг культурно-досугового центра «Речники» в 2021 году стал одним из победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Волонтеры нашего предприятия всегда рады участию в акциях по благоустройству общественных пространств в Усть-Куте. Нас вдохновляет, что мы работаем для каждого жителя нашего города, приводим в порядок парки и скверы, делаем это для наших детей и для старшего поколения, которые смогут здесь отдыхать. Следующее доброе дело в нашем эко-марафоне - посадка здесь деревьев и еще кустарников, совсем скоро привезут саженцы из Шелеховского лесопитомника», - говорит лидер волонтерского движения ООО «ТимберТранс» Мария Антипина.

На территории Усть-Кутского района Иркутской области лесопромышленная компания Segezha Group представлена двумя крупнейшими активами: ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» и ООО «ТимберТранс», на которых трудятся более 2000 жителей города и района. Задача волонтеров компании - объединить горожан, занимающих активную жизненную позицию, в решении вопросов, связанных с повышением качества жизни в Усть-Куте. Предприятия Segezha Group принимают активное участие во всех общественно значимых городских мероприятиях и субботниках.

Справка КП:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

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АФК «Система» – крупнейшая частная несырьевая корпорация России, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в более чем 20 отраслях российской экономики. Сегодня Группа АФК «Система» производит около 1% российского ВВП и является одним из крупнейших работодателей, налогоплательщиков и благотворителей России. АФК «Система» и ее портфельные компании последовательно инвестируют в развитие человеческого потенциала, реализуют масштабные и долгосрочные инициативы в сфере образования и науки, здравоохранения, спорта и культуры, поддерживают инновации и помогают незащищенным категориям населения. Благотворительные, волонтерские, технологические и просветительские инициативы Корпорации способствуют достижению Целей устойчивого развития ООН в соответствии с национальными приоритетами, росту социального и экологического благополучия территорий присутствия Группы. Только за последние 3 года (2019 – 2021 гг.) общий объем социальных инвестиций группы АФК «Система» превысил 5 млрд рублей.