В Иркутской области после ДТП бесследно исчез автопутешественник из Хабаровска

Путешественника ищут с 8 октября Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Житель Хабаровска на внедорожнике с прицепом в виде дома на колесах завершил свое путешествие в Санкт-Петербург и решил потихоньку возвращаться домой. Он предупредил свою семью о том, что будет проезжать через Иркутскую область и скоро окажется дома. Однако неожиданно он перестал выходить на связь. Его машину нашли перевернутую на трассе, а после водитель просто исчез.

- 60-летний Вадим Владимирович Филиппов не отвечает на звонки и родственникам не известно, где он сейчас находится, поступило в дежурную часть отдела МВД России по Слюдянскому району от дочери разыскиваемого в минувшие выходные, - рассказали в МВЛ Иркутской области.

8 октября Вадим попал в ДТП. Он получил незначительные травмы, госпитализация ему не понадобилась. После аварии он перестал выходить на связь с семьей. Известно, что он ушел в сторону кафе. Также мужчину, похожего на него, видели в городе Байкальске. Сейчас полиция не знает, где он находится.

Если у вас есть какая-то информация, сообщите по телефонам 8(39544)51-0-02 или 02 (102 с мобильного). Приметы Вадима: на вид 60 лет, короткие седые волосы, усы и борода. Может носить очки.

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