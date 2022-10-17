Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 9:48

Семьи мобилизованных из Иркутска могут обратиться к психологам "Дома семьи" за помощью

Им помогут снизить тревогу и проконсультируют по разным вопросам
Дарья БОЛЕСОВА
В Иркутской области будут проводить дополнительную набор по мобилизации

В Иркутской области будут проводить дополнительную набор по мобилизации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Дом семьи" начал оказывать психологическую помощь для родственников мобилизованных и участников специальной военной операции. Специалисты помогут матерям, женам и другим близким людям справиться со стрессом и тревогой. Также их проконсультируют по разным важным для них вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова поддержку будут оказывать сотрудники "Дома семьи" - психологи, социальный педагог, медицинские работники, юрист, воспитатель. Сегодня помощь особенно необходима членам семей мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине, - отметила директор "Дома семьи" Марина Маркова.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Приангарье объявили дополнительный набор по частичной мобилизации. Это связано с тем, что некоторых мобилизованных отправили домой после разбирательства о том, есть ли у них основания для отсрочки и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продолжение частичной мобилизации в Иркутской области. Объявлен дополнительный набор

Продолжение частичной мобилизации в Иркутской области объявил замвоенкома региона (подробнее)