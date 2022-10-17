Семьи мобилизованных из Иркутска могут обратиться к психологам "Дома семьи" за помощью

В Иркутской области будут проводить дополнительную набор по мобилизации Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Дом семьи" начал оказывать психологическую помощь для родственников мобилизованных и участников специальной военной операции. Специалисты помогут матерям, женам и другим близким людям справиться со стрессом и тревогой. Также их проконсультируют по разным важным для них вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова поддержку будут оказывать сотрудники "Дома семьи" - психологи, социальный педагог, медицинские работники, юрист, воспитатель. Сегодня помощь особенно необходима членам семей мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине, - отметила директор "Дома семьи" Марина Маркова.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Приангарье объявили дополнительный набор по частичной мобилизации. Это связано с тем, что некоторых мобилизованных отправили домой после разбирательства о том, есть ли у них основания для отсрочки и т.д.

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