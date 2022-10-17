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Происшествия17 октября 2022 10:07

В этномузее Бурятии сбежавший из вольера тигр напугал сотрудников и посетителей

Специалисты Управления ветеринарии должны помочь вернуть животное обратно в этнозоосад
Дарья БОЛЕСОВА
Ветеринары с помощью препаратов успокоят животное и вернут в вольер

Ветеринары с помощью препаратов успокоят животное и вернут в вольер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурприроднадзоре сообщили, что сотрудники Управления ветеринарии выехали в Этнографический музей народов Забайкалья, который находится под Улан-Удэ. Здесь неожиданно из вольера освободился тигр и стал ходить по территории учреждения. Причиной стало техническое нарушение работы в этнозоосаде.

- Сейчас на месте работают ответственные службы, в том числе, Управление ветеринарии, которые примут меры к обездвиживанию тигра и вернут его в музей, - рассказали в ведомстве.

Животное сбежало около 16:00 и напугало сотрудников учреждения. На место прибыли экстренные службы. Как уточнили, тигр агрессию не проявлял. Подобные случаи регулирует закон "О животном мире", в котором сказано, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет сам музей.

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