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Общество17 октября 2022 11:16

Отключение отопления в Иркутске 18 октября затронет несколько улиц Ленинского округа

Отключение отопления в Иркутске 18 октября продлится с утра до вечера
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение отопления в Иркутске 18 октября

Отключение отопления в Иркутске 18 октября

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 18 октября анонсировал оператор теплосетей города. В компании предупредили о том, что в некоторых домах с 9 утра не будет отопления, батареи станут холодными. В пресс-службе принесли извинения за неудобства.

Отключение отопления в Иркутске 18 октября

Причиной отключения стали плановые ремонтные работы. Их нужно закончить до начала зимы. Перебои с подачей тепла затронут улицы в двух округах - Свердловском и Ленинском.

- 18-го октября в некоторых домах Иркутска будет ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации. В Свердловском округе проведем ремонт по микрорайону Университетский, 104. В Ленинском округе - по улице Тельмана, 181, - рассказали в организации.

Подробнее о том, по каким адресам и в какое время пройдет отключение отопления в Иркутске 18 октября, можно посмотреть в таблице.

Отключение отопления в Иркутске 18 октября

Отключение отопления в Иркутске 18 октября