Иркутская область выдвинула проекты в Зиме, Саянске и Слюдянке на конкурс благоустройства

Регион принимает участие в конкурсе с 2018 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В правительстве Иркутской области сообщили, что регион выдвинул три проекта на VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Если удастся одержать победу, в Зиме, Саянске и Слюдянке начнется строительство масштабных общественных территорий.

- Дополнительный Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстрой РФ проведет в 2022 году в связи с увеличением объема финансирования победителей конкурса по поручению Президента России Владимира Путина. Срок предоставления заявок - 1 ноября 2022 года. Итоги будут подведены до 26 декабря, - рассказали в пресс-службе.

В Зиме хотят построить пешеходную кольцевую улицу, чтобы соединить все основные оси города. В Саянске предложили благоустроить лесной массив "Саянские горки", который соединяет сразу четыре микрорайона. А в Слюдянке - эколого-просветительский парк развлечений и отдыха "Сказки Байкала".

Все три проекта не выиграли в прошлых конкурсах, поэтому их продвигают на этом. Ранее строительство провели в Тулуне, Саянске, Свирске, Черемхове и Усолье-Сибирском. Приангарье принимает участие в конкурсе с 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В этномузее Бурятии сбежавший из вольера тигр напугал сотрудников и посетителей

Специалисты Управления ветеринарии должны помочь вернуть животное обратно в этнозоосад (подробнее)