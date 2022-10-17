Отключение света в Иркутске 18 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 18 октября пройдет в четырех округах города и затронет несколько улиц. Больше всего домов, которые будут терпеть перебои с электричеством, находятся в Ленинском округе. Время отключения разное: по каким-то адресам света не будет только ночью, по каким-то - днем.

Отключение света в Иркутске 18 октября

Причиной перебоев стали плановый ремонт в электросетях. Специалисты проводят диагностику и устраняют проблемы до того, как начнется зима.

В Ленинском округе света не будет по улицам Розы Люксембург, Полярной, Максимовщины (Еловой, Дорожной, Гравийной и т.д.), СНТ Солнечное и другим. В Октябрьском округе стоит ждать перебоев в домах по улицам Байкальской, Аэрофлотской, Партизанской и т.д. В Свердловском округе - Лермонтова, Костромской, Ракитной и других. А в Правобережном округе - Лаптевых, Фабричной, Сурнова и т.д.

Точные адреса и время отключения можно посмотреть в таблицах.

Отключение света в Иркутске 18 октября

Отключение света в Иркутске 18 октября

Отключение света в Иркутске 18 октября

Отключение света в Иркутске 18 октября

Отключение света в Иркутске 18 октября

Отключение света в Иркутске 18 октября