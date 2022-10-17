В Иркутской области право на соцконтракт предоставили семьям с единственным родителем

С начала этого года заключено 2137 на организацию бизнеса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время собрания комитета по здравоохранению и социальной защите Иркутской области обсудили вопросы расширения возможностей заключения социальных контрактов. Теперь его могут подписать те семьи, в которых ребенка воспитывает единственный родитель.

- По словам заместителя министра по социальному развитию, опеке и попечительству Иркутской области Светланы Иевлевой, с начала этого года заключено 2137 на организацию бизнеса и 1270 на создание личных подсобных хозяйств. Уже известно о 60 мобилизованных предпринимателях, - рассказали в пресс-службе комитета.

Напомним, в Иркутской области приняли решение выплачивать деньги в качестве поддержки семьям, которые потеряли родственника во время действия специальной военной операции. Для этого они должны иметь регистрацию на территории региона.

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