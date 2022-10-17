В Иркутскую область в сентябре 2022 года снова вернулась инфляция

При этом некоторые продукты подешевели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскстате поделились данными об инфляции в регионе за прошедший месяц, сентябрь 2022 года. В сентябре специалисты зафиксировали инфляцию 0,04%. В июне и августе ее не было, фиксировали дефляцию. В Приангарье незначительно выросли цены на продукты и алкоголь.

- В сентябре производители подняли цены на яйца всех категорий, что вызвало рост в розничной сети на 9,9%. По городам Иркутской области средняя цена десятка яиц варьировалась от 64 до 79 рублей. Окончание сезона летних овощей ознаменовалось их подорожанием – огурцы (в 1,8 раза) и помидоры (на 5,5%). Вместе с тем, подешевели овощи и корнеплоды нового урожая: лук (28%), картофель (24%), свекла (20%), капуста и морковь (11-12%), чеснок (6%), - рассказали в пресс-службе.

На сезонные продукты цены традиционно снизились - апельсины и виноград. При этом бананы и сухофрукты стали дороже. Лидерами по росту цен среди товаров стали учебные пособия и учебники - стоимость подскочила на более чем 9%.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что за неделю в Приангарье цены снизились на 13 из 25 продовольственных товаров первой необходимости. Стоимость еще шести практически не изменилась. Часть продуктов подорожала - куриные яйца, яблоки, чай, соль. Из этого перечня сильнее всего выросли в цене именно яйца - на 2, 29%. Это происходило в 76 регионах страны.

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