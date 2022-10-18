Синоптики рассказали, погода в Иркутске 18 октября порадует горожан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 18 октября порадует горожан, потому что ни осадков, ни сильного ветра сегодня не ожидается. А температурные показатели будут вполне приятными для второй половины октября. Об этом сообщили синоптики Иркутского Гидпометцентра.

Погода в Иркутске 18 октября

- Погода в Иркутске 18 октября: в городе переменная облачность, со скоростью 5-10 м/с дует западный, юго-западный ветер, - добавляют метеорологи. – Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 725 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 18 октября пройдет с усилением западного, юго-западного ветра 15-17 м/с в западных районах региона, в остальных территориях скорость воздушных масс составит 5-10 м/с. Днем в Приангарье +7…+12, метами 0 градусов.

Внимание, автомобилисты! На дорогах области местами гололедица.

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