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Общество18 октября 2022 1:00

Пять молодых медработников Иркутской больницы №9 получили служебное жилье

Ключи вручили двум врачам и трем медсестрам
Мария КНЯЗЕВА
Пять молодых медработников Иркутской больницы №9 получили служебное жилье. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Пять молодых медработников Иркутской больницы №9 получили служебное жилье. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Медицинские работники городской больницы №9 в Иркутске получили служебное жилье. Ключи им передали накануне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Новое здание детской поликлиники № 9 было открыто в прошлом году. Учреждение укомплектовано кадрами, и важно эти кадры сохранить, - отметили в минздраве Иркутской области. - Обеспечение служебным жильем – это одна из форм поддержки.

Так, ключи от служебного жилья получили врач-терапевт, врач-клинико-диагностической лаборатории и три медсестры. Отмечается, что ранее в помещениях находился филиал учреждения (он занимал один этаж жилого дома), после открытия нового здания, эти квадратные метры решили переделать для проживания. В здании проведен ремонт, закуплена мебель.

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