Водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода на Качугском тракте в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло накануне вечером на Качугском тракте. Водитель «Тойоты Пробокс» сбил пешехода на проезжей части. Об полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и Госавтоинспекции Иркутска.

- ДТП произошло у отворота на деревню Сосновый бор, - отмечают полицейские. - По данному факту сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Отмечается, что мужчина был в темное время суток на проезжей части. Инспекторы советуют автомобилистам быть предельно внимательными при поездках в вечернее и ночное время.

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