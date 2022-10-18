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Происшествия18 октября 2022 2:35

Главы двух компаний пытались подкупить сотрудника Минлеса Иркутской области

Мужчины пойдут под суд
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Главы двух компаний пытались подкупить сотрудника Минлеса Иркутской области

Главы двух компаний пытались подкупить сотрудника Минлеса Иркутской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приангарье перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в коррупции. По версии следствия, в октябре прошлого года в Иркутске глава частной организаций обратился

за помощью к своему знакомому – директору другой коммерческой компании, так как у него были обширные личные связи в региональном министерстве лесного комплекса. Просьба заключалась в оказании помощи для передачи взятки исполняющему обязанности начальника территориального управления Минлеса. Речь шла об одном миллионе рулей. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

- Взятка предназначалась за совершение последним заведомо незаконных действий, выражающихся в приемке лесного участка и подписании акта приема-передачи участка без его надлежащей проверки, - рассказали в ведомствах.

Однако, когда деньги были переданы должностному лицу, подозреваемых задержали сотрудники УФСБ России по Иркутской области.

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