Главы двух компаний пытались подкупить сотрудника Минлеса Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приангарье перед судом предстанут двое мужчин, которых обвиняют в коррупции. По версии следствия, в октябре прошлого года в Иркутске глава частной организаций обратился

за помощью к своему знакомому – директору другой коммерческой компании, так как у него были обширные личные связи в региональном министерстве лесного комплекса. Просьба заключалась в оказании помощи для передачи взятки исполняющему обязанности начальника территориального управления Минлеса. Речь шла об одном миллионе рулей. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

- Взятка предназначалась за совершение последним заведомо незаконных действий, выражающихся в приемке лесного участка и подписании акта приема-передачи участка без его надлежащей проверки, - рассказали в ведомствах.

Однако, когда деньги были переданы должностному лицу, подозреваемых задержали сотрудники УФСБ России по Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О буднях в «учебке», восьмичасовой подготовке и ночевках на полу рассказал мобилизованный из Иркутской области. 24-летний парень поделился подробностями о подготовке мобилизованных из Иркутской области. (подробности)

В Иркутской области объяснили, почему нужна справка из военкомата для выезда за границу. Военком Иркутской области: Для выезда за границу мужчинам нужна справка из военкомата. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08