28 тысяч лилий вырастили в Горзеленхозе Иркутска впервые за 90 лет. Фото: МУП "Горзеленхоз" Иркутска

Лилии сорта «Сибирь» распустились в Горзеленхозе Иркутска. Они такие же белоснежные, как и сибирские снега. Это последняя партия прекрасного цветка в этом году, а в целом предприятие в 2022-ом установило рекорд – впервые его сотрудники вырастили 28 тысяч лилий. Об этом сообщает МУП «Горзеленхоз».

Лилии в Горзеленхозе в этом году появились впервые за 90 лет (именно такую дату отмечало предприятие в августе 2022-го – прим.авт). Это стало возможным из-за установки четырех современных теплиц площадью по 350 квадратных метров каждая.

- Именно в новых сооружениях впервые пробуем выращивать светолюбивые лилии, - рассказал пресс-службе администрации города Иркутска директор МУПЭП «Горзеленхоз» Георгий Ни.

Первая партия лилий была готова ко Дню знаний. В продажу тогда поступили цветы 12 сортов разных по цвету и размеру. Стоит отметить, что сразу после «сезона лилий» появятся хризантемы. К середине октября на предприятии вырастят 7 тысяч этих растений двадцати сортов, а к весне Горзеленхоз обещает горожанам пионы.

Кстати, что новые теплицы позволят повысить производительность, а это значит, что иркутяне еще чаще смогут радовать своих близких свежесрезанными цветами и в любое время года. Например, к 2025-му Горзеленхоз планирует вырастить миллион тюльпанов, тогда как в этом году их было 225 тысяч.

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