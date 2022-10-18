Автодорогу и тротуары асфальтируют на улице Шевцова в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутске продолжается ремонт улицы Шевцова. На сегодняшний день там укладывают нижний и верхний слой дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
- Параллельно идет подготовка основания тротуаров, установка дорожных знаков и ограждений, - отчитываются специалисты мэрии. - Рабочие проводят демонтаж старых бордюров и установку новых, высотное регулирование колодцев. Также выполняется устройство газонов.
Готовность объекта оценивается сейчас в 70%.Чтобы успеть с окончанием работ пока стоит теплая погода, рабочие ускорились. После укладки асфальта на дорожное покрытие, разумеется, нанесут разметку. Стоит отметить, что качество ремонта оценят специалисты различных лабораторий и независимого стройконтроля.
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