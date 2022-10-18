Предупреждение лесных пожаров в сибирских регионах обсудили Александр Ведерников и Геннадий Гусельников.

Защиту регионов Сибири от лесных пожаров, а также предупреждение от стихии обсудили председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Делегация находится с рабочей поездкой в Приангарье.

Говоря о мерах по предупреждению лесных пожаров, о технических средствах и мониторинге, Александр Ведерников обратил также внимание на проблему утилизации отходов лесохозяйственной деятельности. Они находятся в большом количестве в местах заготовок и переработки древесины, никак не используются. Однако представляют угрозу пожарной безопасности.

Гости посетили выставку передовых технологий и оборудования для лесной и деревообрабатывающей промышленности «SibWoodExpo – 2022». Кроме этого, запланировано заседание экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам.

Геннадий Гусельников отметил, что МАСС может стать успешной площадкой для обмена опытом между регионами в вопросах развития лесного комплекса, обеспечения пожарной безопасности, использования современных технологий.