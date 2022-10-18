Депутаты ЗС Иркутской области обсудили с губернатором вопросы сессии.

Накануне сессии ЗС депутаты обсудили вопросы повестки с губернатором региона Игорем Кобзевым. Свои мнения высказали представители всех фракций областного парламента. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

-Так, в первом чтении будут рассмотрены изменения в закон «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области», они позволят сократить срок обращения для повторного заключения социального контракта с 5 до 3 лет, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, на сессии обсудят законопроекты о поддержке детей-сирот и семей участников СВО.

Среди важнейших вопросов, в повестке сессии значатся изменения в законе Приангарья, касающемся межбюджетных трансфертов и нормативов отчислений доходов в местные бюджеты. С правительством региона законодатели обсудят развитие колледжей и его перспективы в регионе.

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