Вертикальную ферму по выращиванию овощей построят в Иркутске.

Инвестиционный проект по созданию вертикальной фермы по выращиванию зелени и овощей при поддержке Корпорации развития Иркутской области запускают в столице региона. Компания предполагает построить современную вертикальную теплицу в Ленинском округе Иркутска. Общая стоимость проекта – 98 млн рублей, из них 10 млн рублей предоставит Корпорация развития региона. На производстве будут заняты 52 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Сити-фермы – это современное, высокотехнологичное решение. Они позволяют получать урожай круглый год и замещать импортную продукцию отечественной. Такие проекты, конечно, поддерживаются на уровне правительства региона, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

На этой ферме в современных парниках будут выращивать помидоры, перец, салат и приправы. Ими будут снабжать население города, притом в достаточно большом количестве - до 100 овощей в год к концу 2023 года.